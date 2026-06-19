На Дону суд обязал арендатора очистить 26 га сельхозземель от сорняков

В Ростовской области суд обязал арендатора устранить очаги сорняков на сельскохозяйственном участке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Нарушения выявили в 2024 году во время обследования участка в Зимовниковском районе. По данным ведомства, на 26,3 га зафиксировали очаги сорной и древесно-кустарниковой растительности. Арендатору направили предостережение и предложили устранить нарушения, однако он этого не сделал. После этого ему выдали предписание с конкретными сроками исполнения.

В 2025 году документарная проверка показала, что предписание не исполнено. Арендатору выдали второе предписание, которое он также проигнорировал. Россельхознадзор обратился в суд с требованием о принудительном исполнении обязательств. Суд удовлетворил исковое заявление управления и обязал арендатора принять меры по уничтожению сорной и древесно-кустарниковой растительности на участке.

Константин Соловьев