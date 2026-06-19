Предприятие разольют по новым правилам

Акции алкогольного завода «Бенат» вернули в собственность Тюменской области после решения арбитражного суда. С иском в суд обращалась региональная прокуратура после того, как завод продали за 45,5 млн руб., при этом изначально цена составляла 455,9 млн руб. Сейчас тюменские власти намерены выставить акции завода на специализированный аукцион с открытым составом участников. Претенденты внесут произвольные суммы, на которые хотят купить акции, но не будут знать, сколько акций получат — это зависит от количества поданных заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

Департамент имущественных отношений Тюменской области сообщил, что алкогольный завод «Бенат» вернулся в собственность Тюменской области по решению арбитражного суда. В начале июня этого года суд признал недействительными торги по продаже «Бената». С иском об оспаривании сделки обращалась региональная прокуратура из-за того, что тюменские власти продали 99,86% акций (921 017 штук) предприятия на торгах по заниженной стоимости — 45,5 млн руб. Изначально цена составляла 455,9 млн руб. Покупателем завода стало московское ООО «Амур», на момент покупки ООО было связано с девелоперской компанией.

Как объяснили в департаменте имущественных отношений, сейчас тюменские власти вновь рассматривают возможность включить пакет акций завода в прогнозный план приватизации государственного имущества.

Так, завод планируют продать на специализированном аукционе с открытым составом участников, где претенденты будут вносить произвольную сумму, на которую хотят купить акции.

«При этом они не знают, сколько акций получат — это зависит от количества поданных заявок. Продавец рассчитывает единую стоимость продажи акций, используя только денежные средства претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе. Это значит, что по результатам такого аукциона все победители приобретают акции по единой стоимости»,— объяснили в департаменте.

Начальную цену пакета акций должны будут определить независимые оценщики.

В департаменте добавили, что если общая сумма денежных средств претендентов будет меньше начальной цены торгов, то в этом случае спецаукцион признают несостоявшимся.

«Процедура продажи на специализированном аукционе не предусматривает уменьшения цены»,— прокомментировали представители региональной власти.

Завод «Бенат» существует с 1991 года. Он открылся в Тюмени на базе производства по выпуску безалкогольной продукции, поэтому его полное название — «Безалкогольные напитки Тюмени». По данным сайта предприятия, завод входит в топ-30 крупнейших производителей водки в России, в его ассортименте более 50 видов различных водок, среди них — бренды «Живица», «Достояние Сибири», «Ямал». По итогам 2024 года выручка акционерного общества составила 701,7 млн руб., чистая прибыль — 32,4 млн руб.

Когда именно проведут аукцион, пока неизвестно. Проект постановления правительства о включении пакета акций завода в прогнозный план приватизации разместят на официальном портале органов государственной власти региона для обсуждения.

Мария Игнатова