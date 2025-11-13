«Бенат» ушел по маленькой

Правительство Тюменской области с четвертой попытки продало на торгах 99,86% акций АО «Завод "Бенат"» — производителя водок под такими торговыми марками, как «Живица», «Ямал», «Тюменская». Изначально предприятие пытались продать за 455,9 млн руб., но покупателей не нашлось. В результате цена снизилась в десять раз — до 45,5 млн руб. Покупателем «Бената» стала компания «Амур», связанная с московским застройщиком «Хаттон девелопмент».



Торги по продаже завода «Бенат» прошли на площадке Российского аукционного дома (РАД). Победителем стало ООО «Амур», предложивший за актив 45,59 млн руб. — на 1 руб. больше начальной цены.

Завод «Бенат» возник в 1991 году в Тюмени на базе производства по выпуску безалкогольной продукции, что отразилось в его названии — «Безалкогольные напитки Тюмени». В 2008 году был запущен на новой площадке. На его официальном сайте указано, что завод входит в топ-30 крупнейших производителей водки в России, в его ассортименте более 50 видов различных водок, среди них – бренды «Живица», «Достояние Сибири», «Ямал». По итогам 2024 года выручка акционерного общества составила 701,7 млн руб., чистая прибыль — 32,4 млн руб.

В анонсе торгов на сайте РАД отмечалось, что при покупке контрольного пакета акций алкогольного производства, новому владельцу перейдет производственная территория площадью 1,78 га, здания и сооружения общей площадью 9767,1 кв. м (цех, магазин, вспомогательный корпус, спиртохранилище и эстакада), оборудование (перегонные кубы, линии разлива, укупорочные машины, оборудование для маркировки и упаковки бутылок), а также автопарк.

ООО «Амур», согласно данным сервиса Kartoteka.ru, зарегистрировано в Москве, ее бенефициаром является ООО «Матрешка», которым владеют Илья Давыдик (50%) и Александр Антонов (50%). Илья Давыдик является гендиректором и совладельцем «Хаттон девелопмент» (Hutton Development). Согласно сайту девелопера, в портфеле компании несколько клубных домов в Москве, бизнес-центры, а также промышленные комплексы.

«Ъ-Урал» направил запрос девелоперу с вопросом о перспективах нового актива, а также обратился в правительство Тюменской области с просьбой прокомментировать сделку. На момент публикации материала ответов не поступило.

Власти Тюменской области заявили о приватизации «Бената» путем продажи на торгах весной.

На аукцион выставили 99,86% акций (921 017 штук) с начальной ценой — 455,9 млн руб., минимальная цена предложения составляла 227,9 млн руб. Однако несколько аукционов не состоялось, завод выкупили с четвертого раза в десять раз дешевле — за 45,59 млн руб.

На протяжении многих лет власти Тюменской области постоянно финансово поддерживали «Бенат». Так, в 2015 году заявлялось, что для поддержки завода из областного бюджета выделят 370 млн руб. В 2019 году «Ъ-Урал» писал, что правительство намерено предоставить поддержку в виде госгарантий на 400 млн руб. — средства тогда заложили в проект трехлетнего бюджета региона на 2020-2022 годы.

