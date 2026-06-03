Алкозавод вернут в бюджет

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к областному департаменту имущества, касающийся продажи алкогольного завода «Бенат». Ведомство требовало отменить торги по продаже производителя водок «Живица», «Ямал», «Тюменская» застройщику по заниженной цене. Начальная цена за завод составляла 455,9 млн руб., конечная – 45,5 млн руб. Представители власти считали, что торги прошли без нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

Арбитражный суд Тюменской области признал недействительными торги по продаже алкогольного завода «Бенат». С иском об оспаривании сделки в суд обращалась региональная прокуратура. Правительство Тюменской области продало предприятие на торгах в ноябре 2025 года, они прошли на площадке Российского аукционного дома (РАД). Изначально цена составляла 455,9 млн руб., на аукцион выставили 99,86% акций (921 017 штук), но продать предприятие не удалось. После трех несостоявшихся аукционов итоговая стоимость была снижена в десять раз и составила 45,5 млн руб. Покупателем завода стало московское ООО «Амур».

Завод «Бенат» существует с 1991 года. Он открылся в Тюмени на базе производства по выпуску безалкогольной продукции, поэтому его полное название — «Безалкогольные напитки Тюмени». По данным сайта предприятия, завод входит в топ-30 крупнейших производителей водки в России, в его ассортименте более 50 видов различных водок, среди них — бренды «Живица», «Достояние Сибири», «Ямал». По итогам 2024 года выручка акционерного общества составила 701,7 млн руб., чистая прибыль — 32,4 млн руб.

Покупателем завода стала компания «Амур», зарегистрированная в Москве. На момент покупки компания «Амур» принадлежала девелоперу «Матрешка», доли в котором равными частями держали Илья Давыдик и Александр Антонов. Илья Давыдик также возглавлял девелоперскую компанию «Хаттон девелопмент» (Hutton Development). Однако 6 марта 2026 года владение «Амуром» перешло к АО «ХТ Управление», генеральным директором обеих компаний стал Михаил Рычихин. По данным регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР», «ХТ Управление» выпустило первые акции 13 февраля, но публичного размещения не проводило; состав акционеров не раскрывается.

Иск прокуратуры Тюменской области был подан к департаменту имущественных отношений Тюменской области, Российскому аукционному дому и ООО «Амур». Ведомство потребовало отменить результаты торгов по сниженной цене и аннулировать договор купли-продажи.

На время рассмотрения иска были приняты обеспечительные меры: арестовано недвижимое имущество завода — земельный участок на ул. Мельзаводской, 18 в Тюмени, и постройки там же, а также акции предприятия. «Истец указывает, что учитывая характер спора, основной вид деятельности ООО "Амур", его местонахождение, покупательскую привлекательность активов, имеется вероятность реализации ООО "Амур" приобретенных акций и принадлежащих акционерному обществу "Бенат" активов в виде объектов недвижимости третьим лицам, что затруднит исполнение решения суда по делу», — было указано в определении суда.

3 июня суд принял решение об удовлетворении иска. Резолютивная часть решения суда пока не размещена в картотеке.

В пресс-службе застройщика на запросы «Ъ-Урал» не отреагировали. В департаменте имущественных отношений Тюменской области ранее сообщили, что не согласны с доводами прокуратуры и считают, что торги прошли без нарушений. По утверждению властей, отзыв на иск содержит «позицию об отсутствии нарушений при проведении процедуры продажи акций АО "Бенат"».

Как пояснил «Ъ-Урал» партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин, признание недействительными торгов влечет автоматическое признание недействительным договора купли-продажи предмета торгов.

«Недействительность договора является основанием для применения последствий в виде реституции — возврата сторонами всего полученного по договору. Поэтому после вступления решения в законную силу спорные акции будут возвращены в собственность Тюменской области, а уплаченные за акции деньги — в собственность покупателя», — сказал господин Речкин.

Анна Капустина, Екатеринбург