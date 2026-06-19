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В Шахтах водитель иномарки сбил ребенка на велосипеде

В городе Шахты полицейские выясняют обстоятельства наезда на несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Происшествие случилось накануне, 18 июня, около 17:25 на переулке Новочеркасском, 26. Предварительно, 44-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на велосипедиста 13 лет. Ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Константин Соловьев

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