В Шахтах водитель иномарки сбил ребенка на велосипеде

В городе Шахты полицейские выясняют обстоятельства наезда на несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Происшествие случилось накануне, 18 июня, около 17:25 на переулке Новочеркасском, 26. Предварительно, 44-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на велосипедиста 13 лет. Ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Константин Соловьев