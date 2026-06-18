В Ростове директора фонда заподозрили в злоупотреблении полномочиями при распределении целевых займов

В Ростове-на-Дону возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в отношении директора одной из региональных некоммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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Согласно версии следствия, подозреваемая с августа 2020 года по конец 2022 года составляла подложные заключения по результатам документарных и выездных проверок коммерческих организаций, получивших целевые займы.

«Достоверно зная о нецелевом расходовании средств и отсутствии роста производственных показателей у заемщиков, женщина вводила в заблуждение контролирующие органы относительно законности использования бюджетных средств. Впоследствии заемщики перестали исполнять обязательства по возврату займов. С целью сокрытия своего бездействия и уклонения от ответственности за причиненные убытки, обвиняемая инициировала процедуры взыскания задолженности, которые были урегулированы за счет средств региональной гарантийной организации»,— говорится в сообщении.

В итоге, по данным следствия, сумма ущерба составила 21 млн руб. Подозреваемая заключена под домашний арест.

Наталья Шинкарева