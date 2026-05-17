Приостановка ротации ВС США в Польше связана с переброской подразделений из ФРГ

Приостановка ротации американских войск в Польше связана с возможной переброской подразделений из Германии. Ситуация не повлияет на оборонный потенциал страны. Такой оценкой поделился директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий в X.

«По нашим оценкам, изменения в графиках ротации связаны с намерением вывести 2-й кавалерийский полк из немецкого Фильсэкка. После вывода из Германии эта единица может быть предназначена для замены части ранее планируемой для Польши бронетанковой бригадной группы», — заявил господин Гродецкий.

Он отметил, что неопределенность также может быть связана с отсутствием четких рекомендаций по изменениям в соглашении с США о размещении войск в Польше и тем, что Минобороны не указало новые места дислокации, отметил глава Бюро национальной безопасности.

При этом Бартош Гродецкий заявил, наращивание американских войск в Польше продолжается. На сегодняшний день из Форт-Худа в Польшу уже переброшено более 20% запланированной численности войск и около 70% военной техники, что «является ключевым фактором боеготовности войск», сообщил глава ведомства.

Несколько дней назад портал Task & Purpose сообщал, что Пентагон внезапно принял решение отменить плановую переброску в Польшу 2-й бронетанковой бригады численностью более 4 тыс. военнослужащих. При этом часть бригады уже прибыла в страну, а военная техника находится в пути, сообщали журналисты. Эта ротация — часть мер по укреплению восточного фланга НАТО в Европе в рамках операции «Атлантическая решимость».

