Володин допустил визит парламентариев США в Россию осенью

Парламентарии США могут посетить Россию осенью 2026 года в ответ на поездку депутатов Госдумы в Штаты в марте. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на брифинге.

По его словам, соответствующие обсуждения ведет министерство иностранных дел России. «Возможно, наши коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть. Пока вопрос на стадии обсуждения»,— сказал господин Володин (цитата по сайту Госдумы).

Визит российских парламентариев в США состоялся 26-27 марта. В делегацию вошли Михаил Делягин (СР), Борис Чернышов (ЛДПР), Светлана Журова (ЕР), Владимир Исаков (КПРФ) и Вячеслав Никонов (ЕР). На переговорах с членами Конгресса депутаты обсуждали конфликты на Украине и в Иране.

В Кремле отмечали важность таких контактов для восстановления двустороннего диалога России и США. Вскоре после визита два американских сенатора попросили госсекретаря США Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента объяснить цель приезда российских депутатов. Они допускали, что делегация могла собирать разведывательную информацию.

Как прошел визит депутатов в США в марте — в материале «Ъ» «Между ними тает лед».

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