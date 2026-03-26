Песков назвал контакты парламентариев важными для реанимации диалога с США

Контакты между парламентариями способны помочь в реанимации замороженного диалога России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень нужный диалог, это очень важное направление диалога между двумя странами, которое также было абсолютно заморожено. И мы надеемся, что такие вот первые, робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что накануне отъезда в США российские парламентарии получили все необходимые установки от президента РФ Владимира Путина. «Безусловно, основные, скажем так, установки — все-таки не забывайте, что по Конституции внешнюю политику Российской Федерации определяет именно глава государства, президент Российской Федерации, — поэтому все установки от президента получены нашими парламентариями»,— указал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что группа российских парламентариев прибыла с визитом в США. Возглавляет делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

