Два американских сенатора раскритиковали визит депутатов Госдумы в США

Два американских сенатора направили госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту письмо, в котором потребовали объяснить визит делегации Госдумы в страну. По их словам, российские депутаты могли посетить Соединенные Штаты для разведывательной деятельности.

Авторами письма выступили сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Викер и сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Жанна Шахин. «Делегация прибыла на территорию США с одной целью: продвигать стратегические цели Кремля, включая сбор дополнительной полезной разведывательной информации. Они прибыли сюда не для того, чтобы вступать в диалог или преследовать демократические цели»,— написали они (.pdf).

По словам американских сенаторов, в состав Госдумы входят «подчиненные Кремля, которые совершили многочисленные кибератаки на американцев и способствовали военным преступлениям». Они также указали, что в конфликте на Ближнем Востоке Москва публично поддерживала Тегеран. Кроме того, сенаторы добавили, что все члены российской делегации находятся под санкциями США.

Пять депутатов Госдумы посещали США 26-27 марта. Визит состоялся по приглашению члена палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны. В Вашингтоне российские парламентарии встретились с американскими конгрессменами и провели переговоры с представителями администрации президента.