Между ними тает лед

Делегация Госдумы вернулась в Москву после двухдневного «исторического» визита в Вашингтон. Участники поездки называют ее «полезной», отмечают «определенное размораживание отношений» с США, особенно относительно «нулевого уровня», на котором они были в последнее время, хотя «серьезных прорывов» не ждут. Зато ждут конгрессменов с ответным визитом уже в июне.

Депутаты Государственной Думы РФ и представители Конгресса США в Вашингтоне

Фото: Игорь Наймушин / РИА Новости Депутаты Государственной Думы РФ и представители Конгресса США в Вашингтоне

Вашингтон по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны посетили пять депутатов Госдумы: Вячеслав Никонов, Светлана Журова (оба — «Единая Россия»), Борис Чернышов (ЛДПР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»). Они смогли въехать в США благодаря механизму national security waiver (временное исключение из санкционных списков в интересах национальной безопасности). На встречах с коллегами из Конгресса, представителями Совета национальной безопасности и Госдепартамента, а также американскими политологами парламентарии обсудили широкий круг вопросов: от Украины до возвращения прямых авиарейсов. Как рассказал на пресс-конференции 30 марта глава делегации Вячеслав Никонов, американцев также интересовало отношение россиян к войне с Ираном и возможные проекты вплоть до совместной эксплуатации «Северных потоков» после восстановления их деятельности.

В итоге в Конгрессе решили создать группу по связям с российским парламентом, что, по мнению господина Никонова, является «серьезным политическим изменением, свидетельствующим о том, что значительная часть американских политиков готова к диалогу».

Более того, планируется ответный визит конгрессменов в Россию: по словам единоросса, они могут приехать в Москву уже в июне. Он пояснил, что сроки поездки будут определяться календарем выборов, которые проходят в обеих странах, но, скорее всего, визит пройдет до празднования 250-летия независимости США 4 июля. При этом необходимо предусмотреть процедурные вопросы — например, снятие санкций с конгрессменов: их придется аннулировать полностью, поскольку в России процедуры «вейвера» не предусмотрено.

Вячеслав Никонов также напомнил, что со стороны Госдумы официальных визитов в США не было никогда (как не был таковым и нынешний), а единственный официальный визит делегации Совета федерации состоялся в 2004 году. Американские же парламентарии официально посещали Россию в 2017 году. Депутат подчеркнул, что инициатива пригласить российскую делегацию в Вашингтон исходила из «кругов, близких к Дональду Трампу», куда входит и госпожа Луна, и инициаторы визита «проявили политическую смелость». В целом на встречах был очевиден «настрой на сотрудничество», что выразилось и в том, что конгрессмены выложили фотографии с российскими депутатами в соцсетях, за что были «подвергнуты критике со стороны коллег», поделился единоросс. «Серьезных прорывов в двухсторонних отношениях» он не ожидает, но и «настроя на ужесточение конфронтации» не почувствовал. «Идет определенное размораживание наших отношений»,— резюмировал господин Никонов.

Схожими ощущениям поделились по итогам поездки и другие ее участники. Так, Светлана Журова полагает, что делегация «смогла выполнить все цели и задачи, которые были перед ней поставлены». «Наша задача, как президент Владимир Путин обсуждал с Трампом в Анкоридже,— возвращение дипломатической собственности, экономические взаимодействия, которые возможны, и восстановление этих отношений, но соблюдая интересы друг друга»,— рассказала она ТАСС.

Михаил Делягин в беседе с “Ъ” назвал главным итогом поездки «прорыв дипломатической блокады и создание канала коммуникаций». «Общее впечатление — успех: американская сторона, скрипя зубами (иногда в прямом смысле слова), понимает, что санкционная агрессия против России вредит прежде всего США, и готова обсуждать вопросы, выгодные обеим сторонам, несмотря на сопротивление "глубинного государства" (по-нашему — партхозноменклатуры). Поездка достигла цели в большей степени, чем можно было надеяться»,— сказал он.

При этом депутат считает, что американцы могут и не успеть организовать ответную поездку до середины июля. Еще один вопрос — смогут ли создать в Конгрессе «русский кокус» (группу по нормализации отношений с Россией), добавил господин Делягин.

Борис Чернышов согласен с оценкой, которую дал визиту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвавший его «полезным». «Отношения были практически на нулевом уровне. Не было официальных возможностей донести позицию нашей страны до представителей парламента Америки. Мы получили эту возможность. Также мы дали эту возможность нашим визави из США, пригласили их с ответным визитом в Москву. Главное, что нас готовы были услышать, а мы готовы были аргументированно заявить нашу позицию по целому спектру вопросов»,— сказал “Ъ” господин Чернышов. В то же время он оговорился, что «давать какие-то восхитительные оценки» поездке не стоит. Что же касается ответного визита, то желание приехать в Москву у представителей Конгресса «очень серьезное», но вопрос упирается в том числе в бюрократические процедуры, заключил депутат.

Ксения Веретенникова