На Платовском проспекте в Новочеркасске начался ремонт дороги

В Новочеркасске на Платовском проспекте стартовал ремонт дорожного полотна на участке от Московской улицы до улицы Орджоникидзе. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По условиям муниципального контракта, на дороге обновят верхний слой покрытия и бортовые камни. По словам господина Исакова, в ближайшие дни подрядчик приступит к фрезерованию асфальтобетонного покрытия — работы переходят в активную фазу.

Ремонт планируется вести поэтапно. На благоустроенном отрезке от Московской до Пушкинской бортовые камни сохранят, ограничившись их очисткой и покраской. На участке от Пушкинской до Орджоникидзе выполнят полную замену. Завершить работы планируется 20 июля.

Константин Соловьев