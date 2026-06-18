В Ростове пересчитали плату за отопление жителям многоэтажки на 150 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону жильцам многоквартирного дома провели перерасчет оплаты за теплоснабжение после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правохранители установили, что на протяжении месяца отопление жильцов многоквартирного дома на улице Степана Разина осуществлялось с нарушением нормативов. Прокуратура внесла руководителю ресурсоснабжающей организации представление. Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами).

Отмечается, что сумма перерасчета составила почти 150 тыс. руб.

Константин Соловьев