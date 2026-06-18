Две трети ипотечных кредитов на Дону оформили по семейной программе

В Ростовской области 67,5% ипотечных средств, выданных в мае 2026 года, пришлось на программу семейной ипотеки. Такие данные приводит сервис «Домклик». Показатель оказался выше среднероссийского уровня, который составил 50,8%.



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По данным исследования, в мае продолжился рост спроса как на льготные, так и на рыночные ипотечные программы. В целом по стране объем выдач жилищных кредитов достиг 230,5 млрд руб., что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем кредитов, оформленных по рыночным ставкам, вырос более чем в три раза по сравнению с маем 2025 года.

В Ростовской области на рыночные ипотечные программы в мае пришлось 29,1% общего объема выдач, на ИТ-ипотеку — 2,2%. Для сравнения, в Краснодарском крае доля семейной ипотеки составила 62,4%, рыночных программ — 29,9%, ИТ-ипотеки — 2%.

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«С начала 2026 года жители Ростовской области оформили жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей. Наибольшая доля выдач пришлась на семейную ипотеку, которая остается основным инструментом поддержки спроса на рынке жилья. Вместе с тем сохраняется интерес и к рыночным программам», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

По его словам, за январь—май на семейную ипотеку пришлось около 74% общего объема выданных в регионе жилищных кредитов, на рыночные программы — более 24%, на ИТ-ипотеку — 1,8%.