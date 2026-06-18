Эксперт: Ставрополье не успеет перейти на агролесоландшафтные системы к 2027 году

Масштабное внедрение агролесоландшафтных систем в Ставропольском крае не завершится к 2027 году — реалистичным горизонтом для ощутимых результатов остаётся 2030 год, поскольку отрасль сдерживают высокий инвестиционный порог, нехватка квалифицированных специалистов и недостаточная осведомленность сельхозпроизводителей, считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ставропольский край располагает одним из крупнейших аграрных ресурсов на юге России, однако прогрессирующее истощение почвенного покрова, усиление эрозионных процессов и нарастающая климатическая нестабильность последовательно снижают продуктивность угодий. Выходом из ситуации эксперты называют агролесоландшафтные системы земледелия — АЛСЗ, позволяющие восстановить плодородие, сократить водный дефицит и вернуть в хозяйственный оборот заброшенные территории. Вместе с тем перспективы стремительной трансформации отрасли вызывают у специалистов серьезные сомнения.

«Несмотря на наличие определенного опыта в применении отдельных элементов природосберегающих технологий, полная готовность к широкомасштабному внедрению АЛСЗ к 2027 году представляется маловероятной», — заявил профессор Сергей Толкачев.



Первое препятствие — технологическое и финансовое. Переход на новую модель хозяйствования неизбежно влечёт за собой закупку специализированного оборудования: буровых установок для контроля влажности, почвообрабатывающей техники с минимальным механическим воздействием на грунт, высокоточных систем внесения удобрений. Для малых и средних агропредприятий подобные капиталовложения способны стать непосильным финансовым испытанием. Помимо единовременных затрат, хозяйства несут и операционные расходы — на пересмотр агротехнологий, профессиональные консультации и систематический мониторинг.

Второй барьер — кредитный. Аграриям необходим широкий доступ к льготным займам и государственным субсидиям, без которых финансирование дорогостоящих преобразований практически невозможно.

Третья проблема носит кадровый характер. Внедрение и сопровождение АЛСЗ требуют специалистов, способных не только проектировать подобные системы, но и осуществлять их непрерывный мониторинг, формулируя конкретные агрономические рекомендации. Такие профессионалы на рынке труда по-прежнему в дефиците.

Наконец, четвертое ограничение — информационное. Большинство сельхозпроизводителей региона недостаточно осведомлены о принципах работы и экономических выгодах агролесоландшафтного подхода. Преодоление этого пробела потребует развертывания масштабных обучающих программ и разветвленной консультационной инфраструктуры.

С учетом перечисленных факторов, а также необходимости поэтапного накопления практического опыта, профессор Сергей Толкачев называет 2030 год тем рубежом, к которому внедрение АЛСЗ на Ставрополье может приобрести действительно ощутимый масштаб.

Станислав Маслаков