Раненного при атаке дрона на автобус ребенка переведут в реанимацию в Белоруссии

Все белорусские граждане, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус в Брянской области, в ближайшее время будут доставлены в медицинские учреждения Минска. Об этом сообщил Минздрав Белоруссии в Telegram-канале. По данным местных СМИ, раненых детей уже привезли в Республиканский научно-практический центр детской хирургии.

«По самому тяжелому из них, который на сегодняшний день находится в том числе на аппарате ИВЛ, будет проведен консилиум,— сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев.— Мы переводим его в отделение анестезиологии и реанимации».

Беспилотник ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомельской области 17 июня. В автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Пострадали семь человек, среди которых пятеро детей,— их начали эвакуировать на родину сегодня, остальные пассажиры автобуса вернулись домой ранее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пострадавших белорусов необходимо лечить в своей стране. Он потребовал от властей Украины «честного ответа».