Пассажиры атакованного в Брянской области автобуса вернулись в Белоруссию
Школьная футбольная команда из Белоруссии, которая попала под атаку в Брянской области, находится в Гомельской области. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
«Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи»,— уточнил господин Ковальчук.
Как добавил врио главы региона, пассажиров атакованного автобуса доставили в Белоруссию под охраной сопровождающей колонны.
Атака на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области произошла 17 июня. В автобусе ехали 44 человека, в числе которых 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Семь человек, среди которых пятеро детей, пострадали. СКР возбудил дело о теракте.
Инциденты, связанные с атаками на автобусы, в том числе с участием беспилотников, происходили в Брянской и Белгородской областях ранее. Так, в Белгородской области в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус пострадали трое мужчин, а в другом случае восемь человек получили ранения, включая четверых несовершеннолетних, при атаке украинского БПЛА на рейсовый автобус. В Горловке также был атакован пассажирский автобус, в результате чего пострадали 16 человек.
В Брянской области ранее сообщалось об обстреле школьного автобуса украинскими диверсантами, однако эта информация оказалась ложной. Школы в этом районе тогда работали в режиме дистанционного обучения, и детей в автобусе не было. В ходе того инцидента погиб водитель легкового автомобиля и был ранен мальчик 2012 года рождения.