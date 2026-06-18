Здание бывшего института машиностроения на Жукова продают за 119 млн рублей

«Дом.РФ» выставил на торги пятиэтажное здание 1904 года постройки на улице Жукова, 17. Вместе с постройкой площадью 2,4 тыс. кв. м покупатель получит земельный участок (2,7 тыс. кв. м). Стартовая цена лота — 119 млн рублей, заявки принимаются до 13 июля, торги назначены на 17 июля, пишут «Ведомости Северо-Запад».

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Ранее в здании располагалась учебная лаборатория Санкт-Петербургского института машиностроения (в 2011 году присоединен к Политеху). Объект находится в федеральной собственности, не относится к памятникам архитектуры и не имеет обременений, что позволяет использовать его под офисы, гостиницу, учебное заведение или торговый центр. По данным «Дом.клик», это помещение свободного назначения.

Эксперты называют лот потенциально интересным для вузов, колледжей и девелоперов гостиничной недвижимости. При этом реконструкция под апарт-отель потребует серьезных вложений — по оценкам WE-ON, до 500–800 млн рублей. Цена квадратного метра (около 49 тыс. рублей) ниже рыночной, однако инвестору важно учитывать затраты на модернизацию и планировочные решения.

Карина Дроздецкая