Суд в Ростове рассмотрит иск об ущербе объектам наследия на 286 млн рублей

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области обратился с иском к компании «ВСК» о взыскании более 286 млн руб. убытков, причиненных объектам археологического наследия федерального значения. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным портала rusprofile, публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») основана в апреле 2020 года и зарегистрирована в Москве. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания имеет девять офисов в семи регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую, Ростовскую, Мурманскую, Калужскую области и Хабаровский край. Юридическая активность ППК «ВСК», по данным портала, крайне высока. Общее количество арбитражных дел превышает 2,5 тыс., из них 854 находятся в производстве. Компания чаще выступает ответчиком (1630 дел), чем истцом (686 дел), при этом основная категория споров — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Финансовое положение ППК «ВСК» характеризуется порталом проверки контрагентов как неустойчивое. В 2024 году выручка составила 77,1 млрд руб., что на 48,8% больше, чем в 2022 году. Однако организация получила чистый убыток в размере 27,6 млрд руб., что в шесть раз превышает убыток 2022 года.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Министерство обороны России, Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации», АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» (АО «31 ГПИСС»), а также Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие».

В документе суда отмечается, что в случае утверждения судом мирового соглашения производство по делу будет прекращено, а истцу из федерального бюджета вернут 70% уплаченной государственной пошлины. Исключение составляют ситуации, когда мировое соглашение заключается в ходе исполнения судебного акта. Судебное разбирательство назначено на 4 августа.

Константин Соловьев