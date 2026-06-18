Группа «Комната культуры», спектакль «Укрощение строптивой» и археологическая выставка

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты исполнителей разных жанров и археологическую выставку. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В Пятигорске в концертном зале «Камертон» 19 июня в 20:00 пройдет концерт поп-рок группы «Комната культуры». Солист коллектива Женя Трофимов — финалист телепроекта «Фабрика звезд» и автор песен многих известных артистов. Дебютный альбом группы «Кассета с тремя сторонами» стал фаворитом цифровых площадок в 2024 году, а песня «Поезда» долгое время занимала лидирующие места в различных чартах.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

В Черкесске в филармонии 20 июня в19:00 состоится концерт классической музыки «Мировые хиты». Симфонический оркестр исполнит хиты из репертуара культовых групп и исполнителей, переосмысленные через призму классической музыки.

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

В Дагестанской филармонии им. Мурадова 21 июня в 19:30 пройдет концерт исполнителя XCHO. Зрителей ждут все громкие хиты: «Ты и Я», «Вороны», «Мир на двоих», «Зачарованная», «Уйду», обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

Лакский театр им. Эффенди Капиева в Махачкале 19 июня в 16:00 представит спектакль «Укрощение строптивой» по одной из самых знаменитых пьес Уильяма Шекспира. У дворянина Баптисты есть две дочери на выданье: старшая, Катарина, известная своим строптивым характером, и младшая, Бьянка, милая и приветливая. Катарина распугивает женихов своим непокорным характером. Бьянка не может выйти замуж, пока не обвенчается ее старшая сестра.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Русский Театр им. Евгения Вахтангова во Владикавказе 21 июня в 18:00 покажет драму «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Великая Отечественная война. Мужчины почти все на фронте: кто по призыву, кто добровольцем. В центре пьесы один из сотен эвакуационных эшелонов, в котором в основном, женщины и дети. Незнакомые люди вынуждены находиться в одном поезде, делить тепло одной печурки, вместе присматривать за детьми, добывать пропитание и ухаживать за больными.

Стоимость билетов — 800 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — военную драму «Давление» Энтони Мараса с Эндрю Скоттом в главной роли. По сюжету, метеоролог принимает решение, от которого зависит одно из ключевых событий Второй мировой.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

Во владикавказском кинотеатре «Алания Синема» в пятницу и в выходные покажут триллер Николаса Виндинга Рефна «Драйв». Молчаливый водитель спасает девушку от гангстеров. Неонуар с Райаном Гослингом и пульсирующим саундтреком.

Стоимость билетов — от 330 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В краеведческом музее Черкесска продолжается выставка «Археология». В экспозиции представлены элементы материальной культуры древнейших племен и народов, проживавших на территории современной КЧР с эпохи каменного века до позднего средневековья.

Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)

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