АТОР: отмены и задержки рейсов в аэропортах Москвы затронули 8 тыс. туристов

В аэропортах Москвы отменили около 120 рейсов, более 160 было задержано, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). По ее данным, отмены и задержки рейсов в аэропортах Москвы затронули около 8 тыс. туристов.

Как уточнили в ассоциации, сбои коснулись почти половину рейсов, которые должны были выполняться в московских аэропортах ночью и утром. Основная доля отмен и задержек пришлась на Шереметьево. При этом отмены почти не затронули популярные туристические направления: были отменены четыре рейса в Стамбул, Анталью, Бодрум, а также рейс в Хургаду авиакомпании Nesma Airlines, добавили в АТОР.

«Туроператоры переоформляют билеты своих клиентов, которые были на отмененных рейсах. Также на постоянном контроле все случаи с туристами, вынужденными задержаться за границей по причине отмены или задержки рейса из России»,— уточнили в ассоциации.

С начала суток Шереметьево, Внуково и Домодедово несколько раз приостанавливали работу из-за массированной атаки БПЛА. На подлете к Москве сбили более 190 дронов. Минтранс говорил, что в городе было задержано более 50 рейсов. Инспекторы Ространснадзора выехали в аэропорты московского авиаузла, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров.