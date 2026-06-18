АТОР: отмены и задержки рейсов в аэропортах Москвы затронули 8 тыс. туристов
В аэропортах Москвы отменили около 120 рейсов, более 160 было задержано, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). По ее данным, отмены и задержки рейсов в аэропортах Москвы затронули около 8 тыс. туристов.
Как уточнили в ассоциации, сбои коснулись почти половину рейсов, которые должны были выполняться в московских аэропортах ночью и утром. Основная доля отмен и задержек пришлась на Шереметьево. При этом отмены почти не затронули популярные туристические направления: были отменены четыре рейса в Стамбул, Анталью, Бодрум, а также рейс в Хургаду авиакомпании Nesma Airlines, добавили в АТОР.
«Туроператоры переоформляют билеты своих клиентов, которые были на отмененных рейсах. Также на постоянном контроле все случаи с туристами, вынужденными задержаться за границей по причине отмены или задержки рейса из России»,— уточнили в ассоциации.
С начала суток Шереметьево, Внуково и Домодедово несколько раз приостанавливали работу из-за массированной атаки БПЛА. На подлете к Москве сбили более 190 дронов. Минтранс говорил, что в городе было задержано более 50 рейсов. Инспекторы Ространснадзора выехали в аэропорты московского авиаузла, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров.
В последние месяцы московские аэропорты, включая Шереметьево, Внуково и Домодедово, регулярно сталкиваются с задержками и отменами рейсов. Чаще всего причинами таких сбоев становились неблагоприятные погодные условия, такие как снегопады, гололедица или туманы, а также атаки беспилотников. В случаях атак БПЛА временно вводятся ограничения на вылет и приём самолётов, что приводит к задержкам и отменам. Например, 18 июня 2026 года все три аэропорта приостанавливали работу из-за атаки беспилотников, а Росавиация сообщала о снятии ограничений в Шереметьево.
Временные ограничения в воздушном пространстве обычно вводятся при угрозе атаки дронов. После таких инцидентов Ространснадзор контролирует ситуацию в аэропортах, уделяя внимание соблюдению прав пассажиров, их обслуживанию и координации действий авиакомпаний с аэропортовыми службами. Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки и регистрироваться на рейс онлайн, приезжая в аэропорт за четыре часа до вылета.