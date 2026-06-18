Ространснадзор контролирует работу московского авиаузла

Инспектора Ространснадзора выехали в аэропорты Москвы, где сегодня ограничивали прием и отправку рейсов из-за атаки БПЛА. Ространснадзор заверил, что держит ситуацию «на особом контроле»

По данным ведомства, основное внимание уделяют соблюдению прав пассажиров и их обслуживанию, выполнению требований федеральных авиационных правил, а также координации действий авиакомпаний и аэропортовых служб. «Ространснадзор призывает пассажиров с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и заранее планировать свои поездки»,— отметили в пресс-службе.

Москва и Подмосковье сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА, на подлете к столице сбили более 190 дронов. Шереметьево, Внуково и Домодедово приостанавливали работу, но сейчас снова возобновили прием и отправку рейсов. По данным Минтранса, в Москве задержано более 50 рейсов. Согласно онлайн-табло «Аэрофлота», отменено более 170 рейсов авиакомпании и ее «дочки» «России» из столицы и в направлении нее.