Минтранс заявил о задержке более 50 рейсов в Москве

В московских аэропортах 53 рейса задерживаются более чем на два часа, утверждает пресс-служба Минтранса России. По данным ведомства, представители авиакомпаний раздают пассажирам задержанных рейсов еду и напитки, а также размещают их в гостиницах.

Сейчас в Москве работают три аэропорта — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию. О задержках и изменениях в расписании сообщили авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Россия».

Согласно онлайн-табло «Аэрофлота», более 170 рейсов авиакомпании и ее «дочки» «России» из Москвы и в направлении столицы отменили из-за ограничений полетов. Среди отмененных — более 80 рейсов из Москвы и более 90 — в направлении столицы. В статусе задержанных — более 50 и 60 соответственно. В четырех московских аэропортах в общей сложности было отменено или перенесено более 500 рейсов, следует из информации онлайн-табло.