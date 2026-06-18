Петербургский аэропорт Пулково принял 25 рейсов из Москвы. В аэропорту сообщили, что из-за ограничений в воздушном пространстве московского авиаузла возможны корректировки в расписании рейсов.

В Пулково попросили пассажиров перенаправленных рейсов внимательно следить за звуковыми объявлениями о статусе рейсов. В терминале аэропорта также работает касса РЖД, где можно купить билеты на поезд, напомнили в аэропорту.

Шереметьево, Внуково и Домодедово приостанавливали работу ночью из-за массированной атаки БПЛА. На подлете к Москве сбили более 190 дронов. По данным Минтранса, в городе было задержано более 50 рейсов. Согласно онлайн-табло «Аэрофлота», отменено более 170 рейсов авиакомпании и ее «дочки» «России» из столицы и в направлении нее. 27 московских рейсов принял аэропорт в Нижнем Новгороде.