Нижегородский аэропорт в качестве запасного принял 27 московских рейсов

Аэропорт «Чкалов» (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») 18 июня принял в качестве запасного рейсы, следовавшие в Москву. По состоянию на 11:00 принято 27 рейсов, из них 15 — международных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В пресс-службе аэропорта уточнили, что для обеспечения обслуживания всех бортов создан оперативный штаб. В него вошли руководители служб аэропорта, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб. К работе привлечен дополнительный персонал.

По решению экипажей пассажиры находятся в салонах самолетов или в здании терминала. Авиакомпании ждут новой информации о том, как долго будут действовать ограничения на использование воздушного пространства в Москве.

С пассажирами работают представители авиакомпаний. В зонах ожидания терминала разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой.

Андрей Репин