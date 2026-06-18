Нижегородский аэропорт в качестве запасного принял 27 московских рейсов
Аэропорт «Чкалов» (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») 18 июня принял в качестве запасного рейсы, следовавшие в Москву. По состоянию на 11:00 принято 27 рейсов, из них 15 — международных.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
В пресс-службе аэропорта уточнили, что для обеспечения обслуживания всех бортов создан оперативный штаб. В него вошли руководители служб аэропорта, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб. К работе привлечен дополнительный персонал.
По решению экипажей пассажиры находятся в салонах самолетов или в здании терминала. Авиакомпании ждут новой информации о том, как долго будут действовать ограничения на использование воздушного пространства в Москве.
С пассажирами работают представители авиакомпаний. В зонах ожидания терминала разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой.