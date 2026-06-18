УФАС потребовало ликвидировать МУП «Ростовводстройэксплуатация»

УФАС по Ростовской области обратилось в суд с требованием о ликвидации МУП «Ростовводстройэксплуатация», отвечающее за обслуживание инженерных сооружений на городских водных объектах и организацию противопаводковых мероприятий. Предварительное судебное разбирательство запланировано на 30 июня 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию пресс-службы горадминистрации.

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Антимонопольный орган просит суд возложить ликвидацию на управление благоустройства и лесного хозяйства и администрацию города в шестидневный срок.

В городской администрации пояснили, что решение о реорганизации «Ростовводстройэксплуатация» не было принято до 1 января 2025 года по причине определения возможности осуществления его деятельности в сфере естественной монополии. Рассмотрение данного вопроса целесообразно после вынесения решения арбитражного суда Ростовской области.

На данный момент предприятие обслуживает гидротехнический комплекс сооружений на реке Темерник, в балках Безымянной и Кизитеринке.

Наталья Белоштейн