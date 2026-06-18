ФАС потребовала от «Нефтьмагистрали» обосновать цены на топливо на АЗС в Москве
Федеральная антимонопольная служба направила ООО «ТД «Нефтьмагистраль» запрос о ценах на топливо на АЗС компании в Москве и Московской области. Об этом «Ъ» сообщили в ФАС.
«Крупнейшая независимая сеть АЗС до 26 июня должна предоставить информацию в ведомство... о средневзвешенной цене на бензин, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС»,— отметили в службе.
Помимо этого, «Нефтьмагистраль» должна направить данные о рентабельности продаж, а также экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива. Запрос стал частью мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения требований антимонопольного законодательства, пояснили в ФАС.
1 июня Московская топливная ассоциация (МТА) сообщила, что на московских автозаправках дизельное топливо за неделю подорожало в среднем на 56 коп. — до 78,49 руб. за литр. Цена на бензин Аи-92 увеличилась на 24 коп. и составила 64,67 руб. Стоимость марки Аи-95 выросла на 35 коп. — до 71,46 руб. По оценкам МТА, удорожание произошло из-за скачка цен на АЗС «Нефтьмагистраль».
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заправский рост».
Подобные запросы со стороны ФАС к участникам топливного рынка не являются исключением. Федеральная антимонопольная служба постоянно следит за ситуацией с ценами на АЗС по всей стране, анализируя экономическую обоснованность ценообразования. Ведомство контролирует порядка 12 тыс. АЗС и регулярно проводит проверки, в том числе внеплановые, выявляя случаи необоснованного повышения цен и нарушения антимонопольного законодательства.
За последние годы ФАС уже возбуждала антимонопольные дела по фактам завышения цен на топливо в различных регионах, а также выдавала предупреждения крупным нефтегазовым компаниям, требуя снизить стоимость горючего. Целью ведомства является недопущение роста цен на топливо выше уровня инфляции, и в случае выявления такого опережения ФАС готова принимать жесткие меры. Подобные действия ФАС часто происходят на фоне общего роста биржевых цен на нефтепродукты, что, в свою очередь, влечет за собой увеличение розничных цен на заправках и вызывает недовольство местных властей и потребителей.