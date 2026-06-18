ФАС потребовала от «Нефтьмагистрали» обосновать цены на топливо на АЗС в Москве

Федеральная антимонопольная служба направила ООО «ТД «Нефтьмагистраль» запрос о ценах на топливо на АЗС компании в Москве и Московской области. Об этом «Ъ» сообщили в ФАС.

«Крупнейшая независимая сеть АЗС до 26 июня должна предоставить информацию в ведомство... о средневзвешенной цене на бензин, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС»,— отметили в службе.

Помимо этого, «Нефтьмагистраль» должна направить данные о рентабельности продаж, а также экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива. Запрос стал частью мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения требований антимонопольного законодательства, пояснили в ФАС.

1 июня Московская топливная ассоциация (МТА) сообщила, что на московских автозаправках дизельное топливо за неделю подорожало в среднем на 56 коп. — до 78,49 руб. за литр. Цена на бензин Аи-92 увеличилась на 24 коп. и составила 64,67 руб. Стоимость марки Аи-95 выросла на 35 коп. — до 71,46 руб. По оценкам МТА, удорожание произошло из-за скачка цен на АЗС «Нефтьмагистраль».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заправский рост».