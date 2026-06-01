На московских АЗС подорожал бензин

На московских автозаправках дизельное топливо за неделю подорожало в среднем на 56 коп. — до 78,49 руб. за литр. Цена на бензин Аи-92 увеличилась на 24 коп. и составила 64,67 руб. Стоимость марки Аи-95 выросла на 35 коп. — до 71,46 руб. Статистику опубликовала Московская топливная ассоциация (МТА).

По оценкам МТА, удорожание произошло из-за скачка цен на АЗС «НефтьМагистраль». Там стоимость дизельного топлива и бензина Аи-92 выросла сразу на 5 руб., достигнув 76,29 руб. и 83,68 руб. за литр соответственно. На 3 руб. выросла цена марки Аи-95 — до 67,4 руб.

С начала 2026 года стоимость бензина Аи-92 на московских АЗС выросла уже на 2,69 руб. Еще стремительнее оказался рост цен на дизельное топливо и бензин марки Аи-95 — он составил 2,79 руб. и 3,04 руб. за литр соответственно.

Сегодня РБК со ссылкой на источники писал, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. В частности, они могут включить расширение поставок из Белоруссии, увеличение выплат по импортному демпферу и продление действия нулевых пошлин на ввоз бензина до 30 июня 2027 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заправский рост».