Матвиенко предложила снизить первый взнос по «семейной ипотеке» для многодетных

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить особые условия «семейной ипотеки» для многодетных семей. Она предложила снизить для этой категории размер первоначального взноса.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Матвиенко огласила свою инициативу на заседании президентского Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, который она возглавляет. В числе других предложений — увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования для многодетных.

«На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе "больше детей — меньше ставка"... Рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы "семейная ипотека" этот принцип будет все-таки реализован»,— отметила спикер (цитата по «РИА Новости»).

С 1 февраля вступили в силу изменения правил выдачи по «семейной ипотеке». Теперь одна семья может взять только один льготный кредит, причем супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними. Это привело к резкому сокращению выдач по льготным программам в последний месяц зимы.

