Май не выдался

Сезонное снижение выдачи ипотечных кредитов в мае 2026 года — на 9% — оказалось сильнейшим за последние четыре года. Причем оно затронуло не только рыночные программы, но и ипотеку с господдержкой. Последовательное ужесточение требований к семейной ипотеке, а также стоимость жилья и высокие ставки по собственным программам банков значительно сократили интерес заемщиков. При этом на заметное оживление рынка эксперты не рассчитывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Май показал рекордное сезонное сокращение ипотечных выдач за последние четыре года, следует из предварительных данных аналитического центра ПАО «Дом.РФ». Объем выданных кредитов на приобретение жилья составил 332 млрд руб., сократившись на 9% по сравнению с апрелем. Количество выданных кредитов снизилось на 10%, до 79 тыс. штук. При этом год назад снижение составило 4%, а в 2023 и 2024 годах и вовсе был рост, но исключительно за счет ипотеки с господдержкой.

В этом месяце меньше количество рабочих дней из-за длительных праздников, в результате снижается деловая и потребительская активность, замедляется обработка заявок и выход на сделки, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов. И прежде всего это относится к рыночным программам. «Клиент самостоятельно ищет объект и принимает решение о покупке, поэтому сделки чаще откладываются на период после праздников или отпусков»,— поясняет руководитель направления «Ипотека» и «Кредиты на образование» Т-Банка Иван Сафонов.

К аномальному спаду текущего года привели жесткие денежно-кредитные и экономические условия.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов в первую очередь относит к ним высокие цены на жилье. По данным ЦБ, за первый квартал средняя цена 1 кв. м на первичном рынке составила 219,5 тыс. руб., на 2% больше, чем в четвертом квартале 2025 года. На вторичном рынке стоимость выросла на 10%, до 144 тыс. руб. При этом, по данным Росстата, средняя номинальная заработная плата работников в марте составила менее 113 тыс. руб.

Еще одной причиной падения выдач стали высокие ставки по программам рыночной ипотеки. По данным ПАО «Дом.РФ», в конце мая средневзвешенная ставка по ипотеке для первичного рынка держалась выше 19% годовых, а для вторичного не опускалась ниже 18,75% годовых.

«В таких условиях любой сезонный шок дает более глубокое падение»,— отмечает Павел Жолобов. При этом снижение рыночных ипотечных ставок отстает от ключевой, что отражается на поведении заемщиков. «Когда ключевая ставка растет, клиенты торопятся выходить на сделки, когда снижается, то, наоборот, ждут, когда условия станут более комфортными»,— указывает заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Кроме того, в этом году падение показал не только сегмент собственных программ банков, но и сегмент льготных программ.

«В госпрограммах на выдачи влияет не только сезонность, но и адресность»,— указывает директор ипотечных продуктов банка «Дом.РФ» Игорь Руденко. Именно за счет них в 2023 и 2024 годах майские объемы выдачи показывали уверенный рост относительно апрельских. Особенно это заметно по результатам двухлетней давности, когда объем вырос на 17%, а количество выданных кредитов — на 15%. Тогда драйвером роста было завершение госпрограмма на новостройки с 1 июля 2024 года. «Нерыночные факторы полностью компенсировали календарный спад по льготной ипотеке, в то время как рыночный сегмент традиционно проседал»,— считает Павел Жолобов.

В этом же году льготные программы не смогли сгладить сезонный спад. Объем выдачи по ним сократился на 8% по сравнению с апрелем, до 180 млрд руб., а количество на 10%, до 30 тыс. штук. «Регулярные плановые ужесточения льготных программ каждый раз значительно отражались на объеме ипотечных выдач»,— считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Сейчас даже по льготным программам взять ипотеку непросто из-за высокого по абсолютной сумме первого взноса и ужесточенных требований»,— констатирует господин Беликов. С 1 февраля в силу вступили новые правила, позволяющие взять только одну льготную ипотеку на семью. При этом продолжается обсуждение новых условий, которые сделают эту программу еще более адресной. В частности, рассматриваются варианты введения дифференциальных ставок в зависимости от количества детей и повышение ставки, если родитель-заемщик не состоит в браке.

Дарья Загайнова