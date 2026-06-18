В Москве водителей призвали не останавливаться на МКАД

Дептранс Москвы призвал водителей на МКАД не отвлекаться за рулем и не останавливаться на магистрали «без крайней необходимости». В ведомстве пояснили, что остановка на проезжей части или обочине создает аварийную ситуацию, а также мешает проезду спецтехники и работе городских служб. Дептранс напомнил, что все участки МКАД оборудованы камерами фотовидеофиксации, и за остановку в запрещенном месте грозит штраф.

Сегодня ночью Москва и область подверглись массированной атаке БПЛА, на подлете к городу сбили более 190 дронов.

Несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На юго-востоке столицы частично ограничивали проезд автотранспорта: под полное перекрытие попала улица Капотня (на участке от Верхних Полей до МКАД), улица Верхние Поля — от пересечения с улицей Марьинский парк до выезда на МКАД. В соцсетях распространились видео с места взрыва на НПЗ. Делать фото и видео последствий атак БПЛА по закону запрещено.