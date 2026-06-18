В Ростовской области зарплаты архитекторов снизились на 13%

В январе-мае 2026 года в Ростовской области средняя заработная плата для архитекторов составила 70 тыс. руб., что на 13% ниже год к году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы рекрутингового сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации аналитиков сервиса, за первые пять месяцев 2026 года На Дону появилось более 90 вакансий для архитекторов.

В соседнем Краснодарском крае архитекторам предлагают заработную плату в среднем 117 тыс. руб., что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Количество вакансий в этой сфере превысило 250.

Наталья Белоштейн