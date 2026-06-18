Минтранс сообщил о раздаче ковриков пассажирам в аэропортах Москвы

Пассажирам московских аэропортов, приостановившим прием и отправку рейсов из-за атак БПЛА, раздают коврики и матрасы. Также работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой, открыты бесплатные комнаты матери и ребенка, сообщил Минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ведомство отметило, что ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском ввели «для обеспечения безопасности полетов».

Для поддержки пассажиров задействовали дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании корректируют свое расписание.

Сегодня ночью Москва и область подверглись массированной атаке БПЛА, на подлете к городу сбили более 190 дронов.

Один БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, там начался пожар, торговый центр закрыт. В подмосковном Жуковском дрон попал в многоквартирный дом. В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. Прокуратура Подмосковья сообщила, что есть пострадавшие, их число не уточняется.