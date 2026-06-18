Трамп подписал копию меморандума о взаимопонимании с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании копии соглашения между США и Ираном. По информации CNN господин Трамп подписал печатную копию соглашения во время ужина в Версале, на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Оно (соглашение. — ”Ъ”) подписано. Подписал его в Версале, я только что подписал его»,— сказал американский президент.

О подписании меморандума о взаимопонимании сегодня сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам. Они продлятся 60 дней.