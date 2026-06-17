Трамп опроверг сведения о создании инвестфонда в $300 млрд для Ирана

Президент США Дональд Трамп вновь опроверг создание инвестиционного фонда на $300 млрд по соглашению с Ираном об урегулировании конфликта. Об этом американский президент заявил на саммите G7 во Франции. Он при этом допустил, что в Иран могут инвестировать страны Персидского залива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы не инвестируем и 10 центов. Мы не собираемся инвестировать, и у нас нет фонда»,— уточнил американский президент. Он добавил, что не просил страны Персидского залива вкладывать деньги. «Если они этим займутся, то хорошо. Но я бы сказал, что они не будут этого делать, пока не узнают, изменилось ли поведение (Ирана.—“Ъ”)»,— отметил господин Трамп.

Президент США утверждает, что сообщения об инвестициях были «не верно подхвачены» СМИ из заявления, которое могло быть «немного более точным».

15 июня иранское агентство Mehr среди пунктов меморандума о взаимопонимании США и Ирана назвало разработку плана восстановления Ирана США и их союзниками на сумму не менее $300 млрд. В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью CBS подтвердил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления на $300 млрд, если выполнит обязательства по соглашению. Финансировать фонд будет коалиция стран Персидского залива.

Накануне Дональд Трамп назвал сообщения о готовящихся выплатах от США фейком и заявил, что таких планов нет. После этого Reuters со ссылкой на источники писал, что фонд, учреждаемый при соглашении для стимулирования инвестиций в Иран, будет полностью частным. Собеседники агентства также утверждали, что более половины этой суммы уже выделено.