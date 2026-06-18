Губернатор Челябинской области поручил провести ревизию домов без УК

В обращении к депутатам заксобрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер затронул проблему отсутствия управляющих компаний у части многоквартирных домов региона. Он поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов провести полную ревизию таких зданий.

«Не могу не заострить обострившуюся тему в сфере ЖКХ — обслуживание домов, оставшихся по разным причинам без управляющих компаний. В подавляющем большинстве речь идет о старом фонде, где годами не могут выбрать способ управления. Трудности, которые ложатся на муниципалитеты, понятны, но мы не можем подвергать жителей риску»,— отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, эту работу правительство будет контролировать вместе с правоохранительными органами.

В Челябинской области в 2025 году московскую управляющую компанию «УКИКО» лишили 546 многоквартирных домов. Она обслуживала жилые здания в Челябинске, Коркино, Златоусте и Карталах. В 2026 году из реестра лицензий госжилинспекция Челябинской области также исключила 174 многоквартирных дома, которые обслуживали управляющие компании «Дирекция единого заказчика Калининского района» и «Мой дом Урал».

Ольга Воробьева