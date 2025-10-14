Бездомная «УКИКО»

Московскую управляющую компанию «УКИКО» лишили 546 многоквартирных домов в Челябинской области. Государственная жилищная инспекция региона исключила сведения об этих зданиях из реестра лицензий. Такое решение принято на фоне проверок правомерности доступа УК к 24 конкурсам на обслуживание домов в семи муниципалитетах. У организации на момент участия в торгах были неоплаченные штрафы за плохое содержание жилого фонда. Результаты процедур в итоге отменили, а должностных лиц привлекли к административной ответственности. Учредитель «УКИКО» Виктор Старокожев находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.



Государственная жилищная инспекция Челябинской области приняла решение исключить из реестра лицензий сведения о домах, которыми управляла московская компания «УКИКО». Речь идет о 546 многоквартирных зданиях. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение принято вскоре после выявления нарушений при допуске ООО «УКИКО» к конкурсам на обслуживание домов в семи муниципалитетах Челябинской области. По данным прокуратуры, компания была допущена к процедурам, несмотря на неоплаченные штрафы, назначенные за некачественное содержание многоквартирных домов. Это должно было стать основанием для отклонения заявок на участие в конкурсе.

В результате прокуроры Челябинска, Коркино, Златоуста, Карталов приняли меры для отмены результатов проведенных процедур. Главам администраций внесли представления. Кроме того, должностных лиц органов местного самоуправления и ООО «УКИКО» привлекли к административной ответственности, в том числе за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

«Ъ-Южный Урал» направил в государственную жилищную инспекцию Челябинской области запрос о сроках проведения конкурса для отбора новой управляющей компании. На момент публикации материала ответ не поступил.

ООО «УКИКО», занимающееся управлением и экс­плуатацией жилого фонда, зарегистрировано в Мос­кве в 2022 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром является Виктор Старокожев, который был директором компании с марта 2024-го по 7 августа 2025 года. Он же владеет и управляет несколькими УК в Екатеринбурге — «Местным управляющим предприятием Уралградмаш», «Управляющей компанией ЖКО», «Нордсервисом», «Народной». «УКИКО» находится под руководством ООО «Гарантирующая управляющая организация Урала», зарегистрированного в Свердловской области в этом году. По данным «СПАРКа», выручка «УКИКО» в 2024-м составила 143,1 млн руб., чистая прибыль — 13,1 млн руб.

Правомерность доступа «УКИКО» к торгам УФАС России по Челябинской области продолжает проверять с середины августа по заявлению региональной прокуратуры и государственной жилищной инспекции. 7 сентября этого года антимонопольное ведомство возбудило дела в отношении администраций Челябинска, Златоуста, Миасса, Коркинского муниципального округа и Карталинского района. По данным УФАС, «УКИКО» была допущена до участия в 24 конкурсах на обслуживание 557 многоквартирных домов.

6 августа бенефициара управляющей компании Виктора Старокожева задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с ноября 2024-го по июль 2025 года он направил владельцам квартир 558 домов платежные документы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. На самом деле УК не выполняла эти работы, считает следствие. Однако владельцы жилых и нежилых помещений в итоге перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб., которые Виктор Старокожев похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Дома и на работе у учредителя УК провели обыски. Центральный районный суд Челябинска 8 августа отправил Виктора Старокожева под домашний арест.

В сентябре управление Государственной жилищной инспекции Челябинской области дважды оштрафовало ООО «УКИКО». Первый штраф в размере 250 тыс. руб. компании назначили за невыполнение услуг при содержании «немецкого квартала» в Металлургическом районе Челябинска. Жилищная инспекция при осмотре зданий выявила, что у дома №26 по улице Социалистической деформирован козырек над входом в подъезд №2, балконные плиты обломались до арматуры, разрушилась отмостка, а территория вокруг замусорена. Схожие повреждения и нарушения инспекторы обнаружили и у дома №32 по той же улице.

Второй штраф на сумму 50 тыс. руб. назначили руководству «УКИКО» за плохое содержание домов в Тракторозаводском районе. Жители домов по улицам Савина, 13 и Карпенко, 10а жаловались на состояние зданий. Прокуратура и жилищная инспекция организовали проверки и выяснили, что подвалы, инженерные коммуникации и крыши зданий находятся в плохом состоянии. Кроме того, управляющая компания не ремонтировала подъезды и не убирала придомовые территории.

Согласно данным реестра административных нарушений ГИС ЖКХ, в отношении ООО «УКИКО» возбуждено 75 административных дел со штрафами на общую сумму более 11,9 млн руб.

Ольга Воробьева