УК воспрянули духом

Управляющие компании «Дирекция единого заказчика Калининского района» и «Мой дом Урал» через суд требуют отменить решения, из-за которых их лишили 174 многоквартирных дома в Челябинске. Заявления направлены в адрес государственной жилищной инспекции региона. В феврале она исключила дома УК из реестра лицензий из-за срыва отопительного сезона. Осенью прошлого года 27 домов Калининского района Челябинска почти на месяц остались без тепла. Прокуратура начала разбирательство по этой ситуации. Позже гендиректора «ДЕЗ Калининского района» Валерия Володина отстранили от работы на год, а сама компания заявила о банкротстве и долгах на сумму 43 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Челябинской области поступили два иска от управляющих компаний «ДЕЗ Калининского района» и «Мой дом Урал». Ответчиком выступает государственная жилищная инспекция региона. Истцы требуют признать недействительными решения, из-за которых дома под их управлением исключили из списка обслуживаемых. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда.

В настоящий момент к рассмотрению приняли только один иск от «ДЕЗ Калининского района». Предварительное заседание назначено на 14 мая. Заявление ООО «Мой дом Урал» оставили без движения из-за нарушений при его подаче. Не позднее 20 апреля компании нужно их устранить.

Оба заявителя также просили принять обеспечительные меры. По данным пресс-службы суда, в своих ходатайствах они требовали приостановить действие оспариваемых решений жилищной инспекции. Однако суд просьбы отклонил.

ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» и «Мой дом Урал» лишились права обслуживать порядка 174 многоквартирных домов в Челябинске в феврале этого года. Причинами, по мнению чиновников мэрии города, стали фактический срыв, отопительного сезона и многочисленные жалобы горожан на работу УК. Кроме того, компании неоднократно попадали под внимание правоохранительных органов.

Так, в октябре прошлого года прокуратура Челябинской области начала проверки из-за несвоевременного подключения к теплу 27 домов в Калининском районе. По их результатам Следственным комитетом были возбуждены уголовные дела в отношении ООО «Мой дом Урал» и ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района».

По данным прокуратуры, сотрудников УК предупреждали о плохом состоянии объектов теплоснабжения. Однако они проигнорировали требования контролирующих органов. Из-за многочисленных аварий около месяца не было тепла в 27 домах, расположенных по улицам Набережной, Косарева, Калинина, Каслинской и Свердловскому проспекту.

В феврале государственная жилищная инспекция Челябинской области подала в арбитражный суд иски с требованием аннулировать лицензии проблемных УК. Если их удовлетворят, «Мой дом Урал» и «ДЕЗ Калининского района» больше не смогут обслуживать дома на территории Челябинской области.

В пресс-службе администрации Челябинска прокомментировали «Ъ-Южный Урал», что управляющие компании еще продолжают обслуживать дома, исключенные из списков. Это необходимо на время, пока не определятся новые УК.

«По закону собственники всех домов, которые остались без управляющей компании из-за отзыва лицензии, должны на общем собрании выбрать способ управления домом и сообщить о принятом решении в государственную жилищную инспекцию. Если собственники не примут решение, то управление ЖКХ до конца апреля текущего года проведет открытые конкурсы на управление этими домами. До определения УК обязанности по обслуживанию домов должна исполнять прежняя управляющая компания»,— подчеркнули в администрации.

«Ъ-Южный Урал» также направил запросы в ООО «Мой дом Урал» и ООО «ДЕЗ Калининского района». На момент написания материала ответ не поступил.

ООО «ДЕЗ Калининского района» работает в Челябинске 20 лет, «Мой дом Урал» — шесть. Руководителем компаний является Валерий Володин. Он же бенефициар ООО «ДЕЗ Калининского района». По данным «СПАРК-Интерфакс», 99% доли ООО «Мой дом Урал» принадлежит омской управляющей компании «Наш сервис». В 2024 году «ДЕЗ Калининского района» получила выручку в размере 266 млн руб., чистую прибыль — 170 тыс. руб. Согласно финансовым показателям из «СПАРК-Интерфакс», у ООО «Мой дом Урал» выручка составила 508 млн руб., а чистая прибыль — 378 тыс. руб. По данным реестра административных правонарушений ГИС ЖКХ, «ДЕЗ Калининского района» выписано девять штрафов на сумму 1,6 млн руб., а «Мой дом Урал» — десять на 1,3 млн руб.

В начале марта ООО «ДЕЗ Калининского района» объявило о банкротстве. Компания подала в арбитражный суд Челябинской области заявление о признании себя несостоятельной, заявив о долгах в размере 43 млн руб. Заявление принято к рассмотрению. Через несколько недель по требованию Госжилинспекции региона суд отстранил директора «ДЕЗ Калининского района» Валерия Володина от работы на год. Причиной этого стало неоднократное нарушение лицензионных требований и неисполнение предписаний.

Ольга Воробьева