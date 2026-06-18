Суд обязал огородить школы Неклиновского района Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области местный суд вынес решение, касающееся безопасности образовательных учреждений. По иску местного прокурора, который действовал в интересах неопределенного числа граждан, суд постановил, что все школы и другие образовательные организации района должны оборудовать свои территории ограждающими конструкциями. Это решение вступило в законную силу и стало результатом глубокого анализа ситуации с безопасностью в образовательных учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Судья опирался на нормы Конституции РФ, закон об охране здоровья и антитеррористическое законодательство. В условиях растущих угроз безопасности, связанных с возможными террористическими актами, необходимость в таких мерах стала особенно актуальной. В соответствии с действующими законами, первоочередное значение отводится профилактическим мерам, направленным на снижение рисков и предотвращение терактов. Ответственность за защиту образовательных объектов лежит на их руководителях, что подчеркивает важность выполнения новых требований.

Среди обязательных мероприятий, которые должны быть реализованы в образовательных учреждениях района, значатся преграждение доступа посторонних лиц на территорию, своевременное выявление нарушителей и предотвращение попыток терактов. Эти меры призваны не только защитить детей и сотрудников школ, но и минимизировать последствия возможных атак. Установленные сроки для выполнения предписаний — до 1 сентября 2027 года — дают образовательным организациям возможность подготовиться к изменениям и обеспечить безопасность своих территорий.

Станислав Маслаков