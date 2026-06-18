Водители бензовозов рассказали о ситуации на нефтебазах Ставрополья

На фоне перебоев с бензином на ряде автозаправочных станций Ставрополья водители бензовозов не фиксируют проблем с запасами топлива на нефтебазах региона. По их словам, отгрузка нефтепродуктов продолжается в штатном режиме, а временные ограничения связаны исключительно с требованиями безопасности. В этом убедился корреспондент «Ъ-Кавказ», пообщавшийся с водителями бензовозов, доставляющих топливо на автозаправочные станции Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бензовоз на АЗС Лукойл Фото: Бензовоз на АЗС Лукойл

По словам собеседников издания, простои в работе возникают только в периоды объявления беспилотной опасности. В это время персонал нефтебаз должен покинуть территорию объекта, а отгрузка топлива временно прекращается. После снятия ограничений работа возобновляется в обычном режиме.

Заявления водителей бензовозов прозвучали на фоне ажиотажного спроса на бензин в регионе. В последние дни на ряде автозаправочных станций Ставрополя автомобилисты сталкиваются с нехваткой топлива, а новые партии бензина раскупаются вскоре после доставки.

Так, на АЗС «Роснефть» на улице 8 Марта корреспондент «Ъ-Кавказ» зафиксировал очередь из нескольких десятков автомобилей, ожидавших завершения разгрузки бензовоза. Во время приема топлива заправка была закрыта на технический перерыв, однако водители предпочли дождаться открытия станции.

Схожая ситуация наблюдалась на заправках «Лукойл» на улице Доваторцев. Сотрудники АЗС сообщили, что поступившая ночью партия топлива была полностью реализована уже к утру. Следующую поставку автомобилистам пришлось ждать в течение дня.

На некоторых других заправках города бензин отсутствовал вовсе. На АЗС Astra сообщили об отсутствии топлива и не смогли назвать сроки новой поставки. На отдельных станциях сети «Росгазнефть» в продаже оставались только дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ.

Между тем в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края заявили, что официальные ограничения на продажу топлива в регионе не вводились. Вместе с тем отдельные сети АЗС самостоятельно приняли решение ограничить отпуск бензина на фоне выросшего спроса.

По данным ведомства, на некоторых заправках действует лимит в 100 л топлива на один автомобиль. Кроме того, ряд операторов временно прекратил отпуск бензина в канистры и другую тару из-за особого противопожарного режима.

В краевом минпроме подчеркивают, что имеющихся запасов топлива достаточно для обеспечения потребностей региона. Временные перебои на отдельных АЗС власти связывают с повышенным спросом и распространением неподтвержденной информации о возможном дефиците бензина. Дополнительным фактором роста потребления в ведомстве называют начавшийся сезон отпусков.

Роман Лаврухин