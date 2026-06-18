Бензин в Ставрополе раскупают сразу после подвоза

На ряде автозаправочных станций Ставрополя новые партии бензина заканчиваются спустя несколько часов после поступления. На фоне повышенного спроса автомобилисты начали отслеживать прибытие бензовозов и занимать очереди еще до начала разгрузки топлива. В этом удостоверился корреспондент «Ъ-Кавказ», посетивший АЗС города.

По словам сотрудников заправок, в последние дни спрос на бензин заметно вырос. В результате поступающего топлива зачастую не хватает для удовлетворения всех желающих. На отдельных АЗС бензин отсутствует большую часть дня, а водителям приходится ждать очередной поставки.

Так, на заправке «Роснефть» на улице 8 Марта в момент прибытия бензовоза собрались десятки автомобилей. Пока шла разгрузка топлива, станция была закрыта на технический перерыв. Несмотря на ожидание, водители не покидали очередь, рассчитывая заправиться сразу после открытия АЗС.

Схожая ситуация наблюдалась и на заправках «Лукойл» на улице Доваторцев. По информации работников станции, поступившая ночью партия бензина была полностью реализована уже к утру. После этого заправка несколько часов работала без топлива, ожидая новую поставку.

Перебои с наличием бензина корреспондент «Ъ-Кавказ» зафиксировал и на других АЗС города. На станции Astra сообщили, что топлива нет уже продолжительное время и информации о сроках следующей поставки пока нет. На отдельных заправках сети «Росгазнефть» в продаже оставались только сжиженный углеводородный газ и некоторые виды дизельного топлива.

При этом участники рынка не связывают происходящее с нехваткой топлива на нефтебазах. По словам водителей бензовозов, отгрузка нефтепродуктов продолжается в обычном режиме. Ограничения возникают только во время действия режима беспилотной опасности, когда работа нефтебаз временно приостанавливается по требованиям безопасности.

Между тем в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края заявили, что официальные ограничения на продажу топлива в регионе не вводились. Вместе с тем отдельные сети АЗС самостоятельно приняли решение ограничить отпуск бензина.

По данным ведомства, на некоторых заправках действует лимит в 100 л топлива на один автомобиль. Кроме того, ряд операторов временно прекратил отпуск бензина в канистры и другую тару из-за действующего в регионе особого противопожарного режима.

В краевом минпроме подчеркивают, что запасы топлива достаточны для обеспечения потребностей региона, а временное отсутствие отдельных марок бензина на некоторых АЗС связано с повышенным спросом, возникшим на фоне распространяющейся среди населения неподтвержденной информации. Дополнительную нагрузку на рынок, по оценке ведомства, оказывает начавшийся сезон отпусков.

В министерстве также сообщили, что топливные компании принимают меры для стабилизации поставок, а ситуация на региональном рынке топлива находится на контроле краевых властей.

Роман Лаврухин