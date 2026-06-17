Ставрополь остался без бензина: на АЗС выстроились очереди за топливом

На многих автозаправочных станциях Ставрополя в течение суток 17 июня отсутствовал бензин. В этом убедился корреспондент «Ъ-Кавказ», посетивший крупнейшие сети АЗС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АЗС Лукойл на улице Доваторцев в Ставрополе Фото: АЗС Лукойл на улице Доваторцев в Ставрополе

На большинстве заправок в свободной продаже бензина не оказалось. На отдельных станциях водителям предлагали только дизельное топливо или сжиженный углеводородный газ.

На двух АЗС «Лукойл» на улице Доваторцев операторы сообщили, что поставки топлива продолжаются, однако объемов недостаточно для удовлетворения резко выросшего спроса.

«Прошлой ночью был бензовоз, но к утру уже все раскупили. Весь день бензина не было. Сейчас бензовоз стоит на сливе, будет только АИ-92. Когда будет следующая поставка, сказать не можем»,— рассказали сотрудники заправки.

На АЗС «Роснефть» на улице 8 Марта прибытия бензовоза ожидали не менее 50 автомобилей. Станция была закрыта на технический перерыв почти на два часа, пока происходила разгрузка топлива.

При этом водители бензовозов утверждают, что проблемы связаны не с отсутствием ресурса на нефтебазах. По словам водителя, доставившего топливо на АЗС «Роснефть», перебоев с отгрузкой бензина сейчас нет.

«Простоев у нас нет. Ограничения возникают только во время объявления беспилотной опасности. В такие периоды отгрузка топлива временно прекращается, поскольку по требованиям безопасности персонал должен быть эвакуирован с территории нефтебазы. В остальное время работаем в штатном режиме»,— рассказал собеседник «Ъ-Кавказ».

Аналогичную информацию корреспонденту «Ъ-Кавказ» подтвердил водитель бензовоза, прибывшего на АЗС «Лукойл» с партией бензина АИ-100. После его появления возле станции выстроилась очередь не менее чем из 30 автомобилей.

Вместе с тем на ряде заправок ситуация остается напряженной. На АЗС Астра сообщили, что бензина нет уже продолжительное время и сроки возобновления поставок неизвестны. Схожая ситуация наблюдается на отдельных станциях сети «Росгазнефть». В свободной продаже там остается только сжиженный газ и местами дизельное топливо.

По словам операторов, перебои с поставками бензина продолжаются уже вторые сутки.

Несмотря на наличие топлива на нефтебазах, повышенный спрос со стороны автомобилистов привел к тому, что поступающие партии бензина раскупаются в течение нескольких часов после доставки. На отдельных АЗС водители занимают очереди еще до прибытия бензовозов.

Между тем власти Ставропольского края заявляют об отсутствии признаков топливного кризиса. Как ранее сообщил исполняющий обязанности министра энергетики, промышленности и связи региона Дмитрий Макаркин, на нефтебазах имеется достаточный запас топлива для обеспечения потребностей края.

«На текущий момент кризисные явления на топливном рынке Ставропольского края отсутствуют. На базах имеется достаточное количество топлива для обеспечения потребностей региона. Кроме того, в пути находится объём топлива, соответствующий обычным нормативам поставок. Дефицит на некоторых заправочных станциях вызван ажиотажным спросом в связи с распространяемыми слухами»,— отметил господин Макаркин.

По его словам, наиболее остро ситуация проявляется в крупных населенных пунктах, прежде всего на АЗС, расположенных в спальных районах и на наиболее загруженных транспортных маршрутах.

Роман Лаврухин