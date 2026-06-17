Трамп пригрозил Ирану атаками в случае отсутствия итоговой сделки через 60 дней

США возобновят бомбардировки Ирана, если стороны не достигнут итогового соглашения за 60 дней после подписания меморандума, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

«Если все не будет решено за 60 дней, ничего страшного. Мы вернемся к бомбежкам. Знаете, я не хочу этого делать, потому что все так хорошо, но, возможно, придется, потому что мы никогда не позволим им обладать ядерным оружием»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции (трансляцию вел NBC News на YouTube-канале).

США и Иран объявили о достижении мирных договоренностей в ночь на 15 июня. Стороны анонсировали официальную церемонию подписания меморандума 19 июня в Швейцарии. После этого США и Иран должны начать переговоры по поводу иранской ядерной сделки и других вопросов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».