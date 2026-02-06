Лавров выразил готовность к диалогу с США после истечения срока ДСНВ

После истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США «возник вакуум», заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров. Он выразил готовность к диалогу с США, «когда прояснится их общее отношение к ключевым аспектам того, что принято называть стратегической стабильностью».

«Пока, как вы знаете, вчера истек ДСНВ и возник вакуум. В принципе Россия готова к любому развитию событий. Мы, конечно, предпочитаем диалог, и будем ждать, насколько США будут готовы к этому же»,— сказал господин Лавров по итогам переговоров с главой МИДа Швейцарии Иньяцио Кассисом (трансляция велась на странице МИДа России во «ВКонтакте»).

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Это был последний документ, ограничивавший ядерные арсеналы России и США. Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового соглашения вместо ДСНВ. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно сказал, что новый возможный договор должен включать Китай.

