Ритейл замедлился в развитии

Крупнейшие FMCG-ритейлеры в первом квартале открыли 282,5 тыс. кв. м новых магазинов. Значение сократилось на 36,4% год к году и стало минимальным за 15 лет. Это объясняется снижением потребительской активности. В рознице падает спрос на маржинальные позиции: алкоголь, шоколад и фрукты, а издержки сетей продолжают расти. Подбирать помещения ритейлерам становится сложнее из-за охлаждения девелоперского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

200 крупнейших FMCG-сетей в январе—марте 2026 года открыли 282,5 тыс. кв. м новых торговых площадей, подсчитали в Infoline. Показатель снизился на 36,4% год к году и стал минимальным с 2011 года. Старший директор CMWP Андрей Шувалов отмечает заметное снижение спроса продуктовых ритейлеров на торговые помещения. По итогам всего 2026 года ввод продуктовых магазинов может сократиться на 20–30%, не исключает он. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что сейчас сдержанные темпы открытия новых магазинов.

Снижение темпов инвестиционной активности в первом квартале 2026 года, по данным Infoline, показали сразу несколько крупнейших ритейлеров. У «Магнита» значение сократилось год к году на 65,6%, до 36,6 тыс. кв. м. У X5 падение составило 39%, до 98,9 тыс. кв. м. Сеть «Красное & Белое» в январе—марте 2026 года впервые за свою историю развития снизила количество торговых точек. Исключением из общего тренда стала ГК «Лента», чьи сети показали прирост площадей из-за расширения географии, констатируют в Infoline. В компаниях “Ъ” оперативно не ответили.

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Ритейлеры сокращают инвестиционную активность вслед за снижением потребительского спроса и ростом издержек, констатируют в Infoline. Падение продаж сейчас прослеживается в маржинальных для розницы категориях продуктов. Например, в мае объем реализации алкоголя снизился на 6,3% (см. “Ъ” от 9 июня). Потребители в этом году все реже покупают шоколад, дорогие овощи, сезонные фрукты и ягоды (см. “Ъ” от 15 июня). Трафик продуктовых магазинов в России, по оценке Focus Technologies, в январе—апреле 2026 года сократился на 5% год к году.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что розница сталкивается с растущим числом вызовов: деньги становятся дороже, растет стоимость строительства, оснащения, сложнее привлекать персонал. Сохранившаяся активность сосредоточена в сегменте компактных форматов, говорит он. Согласно Infoline, 94,3% чистого прироста торговых площадей в первом квартале 2026 года обеспечили мягкие и жесткие дискаунтеры. К этому располагает стремление потребителей к экономии, констатирует господин Богданов.

Директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина отмечает, что продуктовые ритейлеры активно сокращают площадь новых магазинов. Есть раньше под супермаркеты они снимали от 400 кв. м, то сейчас — в два раза меньше.

Андрей Шувалов не исключает, что к изменению формата ритейлеров подталкивает и конъюнктура рынка коммерческой недвижимости. Основной источник площадей для них — новые жилые комплексы, районные торгцентры и многофункциональные проекты, интерес к строительству которых сейчас снижает темп, добавляет он. Девелоперы, по его словам, стремятся сократить размер коммерческих площадей.

Вызовом для сетей остается и развитие онлайн-розницы, в том числе в сегменте продуктов питания. Оборот российского рынка e-grocery в январе—марте 2026 года, согласно Infoline, составил 482 млрд руб., прибавив год к году 23,9%.

Темпы роста здесь заметно превышают показатели традиционной розницы, но также демонстрируют тенденцию к охлаждению: сказывается снижение платежеспособного спроса и ограничения на работу в России мобильного интернета (см. “Ъ” от 18 мая).

Инвестиционный пессимизм сейчас характерен не только для продовольственной розницы. В первом квартале 2026 года количество открытий магазинов в ключевых торговых центрах Москвы сократилось в два раза год к году, отмечали ранее в CORE.XP. Здесь основной спад обеспечили ритейлеры одежды и обуви, бытовой техники, а также заведения общепита.

В ближайшей перспективе инвестиционная активность на рынке FMCG-розницы вряд ли продемонстрирует заметный рост. В первом квартале индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле, согласно Росстату, составил минус 8 пунктов. Год к году значение ухудшилось в два раза, став минимальным с 2006 года. В качестве ключевых проблем участники рынка выделяли недостаточный платежеспособный спрос и растущую конкуренцию на рынке (см. “Ъ” от 14 апреля).

Александра Мерцалова