Спиртные горки

После роста продаж алкоголя в марте—апреле 2026 года в мае спрос на него упал более чем на 6% год к году. Эксперты связывают это в первую очередь с ростом потребительского пессимизма и вторым этапом подорожания спиртного, после исчерпывания стоков. Негативно на майских продажах алкоголя сказались и короткие праздничные выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В мае 2026 года продажи алкогольной продукции в целом сократились на 6,28% год к году, до 82,64 млн декалитров (дал) следует из расчетов “Ъ” на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Спрос на напитки крепостью выше 9% снизился почти на 2%, до 10,03 млн дал: в том числе продажи водки снизились на 3,21%, до 6,18 млн дал, коньяка — на 4,73%, до 1,01 млн дал, прочих спиртных напитков — на 3,58%, до 1,16 млн дал. В мае рост в этой категории показали лишь ликероводочные изделия — их реализация выросла на 6,15%, до 1,66 млн дал. Впрочем, даже тут отмечается замедление.

Продажи тихих вин в мае сократились на 3,86% год к году, до 4,68 млн дал. Игристые вина, наоборот, показали рост на 2,8%, до 1,6 млн дал. Реализация напитков брожения (включая пиво, пуаре, сидр и медовуху) выросла на 7,07%, до 65,88 млн дал. В этой категории рост спроса показывает только сидр и медовуха на 14,89% и 2,27%, до 893,6 тыс. дал и 291, тыс. дал соответственно. Всего в январе—марте 2026 года было реализовано 357,21 млн дал алкогольной продукции, следует из подсчетов РАТК (см. подробнее таблицу). Это на 1,3% меньше год к году. Для сравнения, еще в январе—апреле наблюдался рост спроса на такую продукцию на 0,3%, до 274,57 млн дал.

Розничные продажи алкогольной продукции в России в январе—мае 2026 года Выйти из полноэкранного режима Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Пиво 234985,5 –1,9 Пивные напитки 35647,7 –3,7 Водка 29561,2 1,1 Вино тихое 21864,8 –2,4 Вино игристое 8323,7 4,1 Ликеро-водочные изделия 8114,6 12,8 Другие спиртные напитки крепче 9%* 5630,5 –0,4 Коньяк 5070,4 –1,7 Сидр 4581,8 27,9 Медовуха 1205,6 11,6 Плодовая продукция 762,1 –38,2 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 612,4 5,4 Вина ликерные 476,1 –4,8 Слабоалкогольная продукция 342,5 –57,7 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 76,2 –26 Пуаре 50,9 –30,2 Открыть в новом окне * Виски, ром, текила. Источник: Росалькогольтабакконтроль.

Негативная динамика вернулась в мае после начавшегося роста спроса в первую очередь на водку и ликероводочные изделия. Тогда эти напитки оказалась самыми доступными для потребителя по соотношению цена-градус (см. “Ъ” от 15 апреля).

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что на рынке сейчас усиливается потребительский пессимизм: россияне стали внимательнее относиться к расходам. В такой ситуации алкоголь становится одной из первых категорий, на которых начинают экономить, говорит он. При этом сохраняется общее смещение спроса потребителей в сторону более дешевых ликероводочных изделий, чья стоимость зачастую ниже минимальной розничной цены (МРЦ) водки — 409 руб. за бутылку объемом 0,5 л, добавляет он.

Коммерческий директор Stellar Group (бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов объясняет снижение продаж двухэтапным ростом цен на полках: сначала в январе—феврале подорожали в основном товары самого низкоценового сегмента из-за роста МРЦ и акцизов, а позже при обновлении стоков за счет свежих поставок подорожали товары и в других сегментах. Кроме того, прослеживается снижение потребления алкоголя в целом, добавляет эксперт. Андрей Московский также предполагает, что дополнительно на ситуацию могли повлиять короткие майские праздники в этом году. Традиционно этот период, наоборот, стимулирует потребление алкогольной продукции, отмечает он.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин не исключает, что часть потребителей начнет переходить на незарегистрированный алкоголь, в том числе самогон.

Ранее отраслевое издание Shopper’s сообщало, что в январе—апреле 2026 года продажи самогонных аппаратов выросли в денежном выражении на 52%, в натуральном — на 48%.

Андрей Московский говорит, что в последние годы потребитель стал крайне сложно прогнозируемым. По его словам, если раньше изменения спроса можно было объяснить переходом покупателей в более доступные категории напитков, то сейчас такой прямой зависимости стало меньше. Он считает, что структура спроса на спиртное становится все более неоднородной: часть потребителей переходят на дешевый алкоголь, другие, наоборот, могут отказаться от нескольких недорогих бутылок в пользу одной более дорогой и качественной.

Владимир Комаров