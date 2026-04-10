На прилавках не осталось оптимизма

Предпринимательская уверенность в ритейле в России в первом квартале сократилась в два раза год к году и оказалась минимальной с начала 2006 года. Это связано с резким снижением темпа роста розничной торговли в натуральном выражении — до 0,5% в первые два месяца текущего. Потребители снижают частоту покупок, а сетям приходится нести дополнительные издержки из-за отключений связи и региональных ограничений на продажу алкоголя.

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в январе—марте 2026 года составил минус восемь пунктов, следует из данных Росстата. Это на четыре пункта ниже показателя за аналогичный период прошлого года и худшее квартальное значение с начала 2006 года.

Индекс предпринимательской уверенности Росстата рассчитывается на базе оценок представителями бизнеса складских запасов, текущего экономического положения и прогнозов на будущее. Отрицательное значение означает, что число предпринимателей, оценивающих конъюнктуру как неблагоприятную, превышает число тех, кто смотрит на ситуацию позитивно.

Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Ананьина обращает внимание на то, что негативный тренд прослеживается из-за общего замедления роста рынка розничной торговли. Если в 2024 году ее оборот в натуральном выражении вырос на 7,7% год к году, то в 2025 году — всего на 2,6%. В январе—феврале показатель снизился до 0,5%.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что снижению предпринимательской уверенности способствует сокращение покупательной способности населения: покупок в принципе становится меньше. Госпожа Ананьина объясняет это, в частности, окончанием зарплатного ралли и ростом фискальной нагрузки на население. В более уязвимом положении, по ее мнению, оказались непродовольственные товары. Это категория, где потребители чаще могут сделать выбор в пользу более доступного варианта.

Гендиректор Metro в России Йоханнес Толай говорит, что его компания фиксирует снижение потребления товаров повседневного спроса. Покупатели стали чаще сравнивать цены, выбирая наиболее доступные варианты. Это, по его словам, накладывается на растущие издержки бизнеса и усиление конкуренции за потребителя. Артем Соколов считает, что давят на предпринимателей и перебои с работой интернета: его отключения могут негативно сказываться на общем обороте в России онлайн-торговли.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов называет в числе существенных факторов, сдерживающих рост продовольственного ритейла, региональные ограничения на продажу алкоголя: категория играет существенную роль в рентабельности. Там, где действуют существенные барьеры на его продажу, ритейлеры часто вынуждены пересматривать присутствие, менять помещения и закрывать магазины, говорит эксперт.

Несмотря на растущее давление негативных факторов, средний уровень сложившейся торговой наценки в рознице в первом квартале 2026 года, по данным Росстата, составил 28%.

В диапазоне 27–28% это значение колеблется уже более пяти лет. Такая политика, вероятно, направлена на общее сдерживание цен: их рост сейчас ведет к утрате конкурентного преимущества и падению продаж. Ценовые переговоры поставщиков и сетей в сложившихся условиях также становятся более жесткими (см. “Ъ” от 24 марта).

Из-за снижения уверенности сети могут начать пересматривать планы развития. Из данных Росстата видно, что большая часть предпринимателей говорит о сокращении численности работников, складских площадей, а также инвестиций в ремонт и расширение бизнеса. Темпы роста в рознице в 2026 году будут более сдержанными по сравнению с предыдущими периодами, констатирует Йоханнес Толай.

Директор практики стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев не исключает, что в условиях общей негативной конъюнктуры рынок продолжит консолидироваться. Рост бизнеса во всех сегментах крупным игрокам удастся сохранить за счет более мелких. Операционная эффективность крупных игроков традиционно выше, считает госпожа Ананьина.

Дарья Ананьина не исключает, что на рынке будет происходить активная оптимизация затрат в части логистических и кадровых расходов. На постепенное снижение потребности сферы услуг в линейном персонале указывают в том числе данные сервисов по поиску работы (см. “Ъ” от 26 марта).

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва