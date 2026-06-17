Блогеру Митрошиной запросили три года за отмывание денег
Гособвинение попросило приговорить к трем годам колонии общего режима блогера Александру Митрошину (известна как «Матерь Бложья») по делу об отмывании денег. Также ей запросили штраф 900 тыс. руб. Об этом рассказал корреспонденту «Ъ» адвокат подсудимой Михаил Мушаилов.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Прения прошли в Тверском районном суде Москвы. Помимо лишения свободы и штрафа, прокурор потребовал обратить в доход государства 115 млн руб. блогера. Также обвинение ходатайствовало о замене подсудимой домашнего ареста на СИЗО.
В свою очередь защита попросила вынести оправдательный приговор блогеру. Сама Митрошина не признала вину. «Мне предъявили обвинение в том, что я легализовала доход, полученный преступным путем, с помощью покупки двух квартир в Москве. Я не отрицаю факт покупки, но умысла производить легализацию у меня не было»,— сказала она во время выступления в суде.
Александру Митрошину задержали в марте 2025 года. Следствие считает, что блогер купила недвижимость за счет денег, которые были частью неуплаченных налогов. Всего в деле речь идет о легализации 127 млн руб.
В 2023 году против «Матери Бложьей» возбуждали дело о неуплате налогов на 120 млн руб. Тогда следователи установили, что Митрошина за счет упрощенной системы налогообложения получила доход сверх лимита. В апреле того же года блогер выплатила долг.
Подробнее о новом деле — в материале «Ъ» «"Матерь бложья" отказалась от преступного умысла».
Уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по статье об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) было возбуждено вслед за аналогичным делом по неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) по факту которой она погасила долг в 127 млн рублей в мае 2023 года. Однако по прекращению дела о неуплате налогов Митрошина была задержана в марте 2025 года в Сочи, куда прилетела из Дубая, по делу об отмывании средств. По версии следствия, часть доходов от своих курсов, полученных с октября 2020 по май 2022 года сверх лимита для упрощенной системы налогообложения, она легализовала, приобретя недвижимость в Москве, в том числе, квартиру на Большой Дмитровке стоимостью 200 млн рублей. Примечательно, что блогер заявляла, что не имела преступного умысла, а приобретала недвижимость открыто, оплачивая со своих счетов и освещая процесс в социальных сетях. Защита Митрошиной просила суд ограничиться мерой пресечения в виде запрета определенных действий, так как следствие окончено и блогер способствовала расследованию, но суд оставил ее под домашним арестом. Известно, что в 2025 году Александра Митрошина инициировала уголовное преследование юристов, которые обещали помочь ей с проблемами с законом, но похитили у нее около 41 млн рублей.