Блогеру Митрошиной запросили три года за отмывание денег

Гособвинение попросило приговорить к трем годам колонии общего режима блогера Александру Митрошину (известна как «Матерь Бложья») по делу об отмывании денег. Также ей запросили штраф 900 тыс. руб. Об этом рассказал корреспонденту «Ъ» адвокат подсудимой Михаил Мушаилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Прения прошли в Тверском районном суде Москвы. Помимо лишения свободы и штрафа, прокурор потребовал обратить в доход государства 115 млн руб. блогера. Также обвинение ходатайствовало о замене подсудимой домашнего ареста на СИЗО.

В свою очередь защита попросила вынести оправдательный приговор блогеру. Сама Митрошина не признала вину. «Мне предъявили обвинение в том, что я легализовала доход, полученный преступным путем, с помощью покупки двух квартир в Москве. Я не отрицаю факт покупки, но умысла производить легализацию у меня не было»,— сказала она во время выступления в суде.

Александру Митрошину задержали в марте 2025 года. Следствие считает, что блогер купила недвижимость за счет денег, которые были частью неуплаченных налогов. Всего в деле речь идет о легализации 127 млн руб.

В 2023 году против «Матери Бложьей» возбуждали дело о неуплате налогов на 120 млн руб. Тогда следователи установили, что Митрошина за счет упрощенной системы налогообложения получила доход сверх лимита. В апреле того же года блогер выплатила долг.

Подробнее о новом деле — в материале «Ъ» «"Матерь бложья" отказалась от преступного умысла».

Никита Черненко, Мария Локотецкая