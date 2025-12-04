«Матерь бложья» отказалась от преступного умысла

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела блогера Александры Митрошиной (известна как «Матерь бложья»). Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 127 млн руб. и дальнейшем отмывании денежных средств путем приобретения недвижимости. Госпожа Митрошина признает фактическую сторону вменяемого ей деяния, но отрицает, что имела преступный умысел.

Александра Митрошина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Тверской райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела блогера Александры Митрошиной. Ей инкриминируют легализацию денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

В начале судебного заседания представитель гособвинения просила суд продлить подсудимой действующую меру пресечения в виде домашнего ареста на время судебного следствия, заявив, что доводы, с учетом которых она была избрана изначально, не отпали.

Госпожа Митрошина и ее адвокаты Михаил Юсупов и Михаил Мушаилов возражали и просили суд в этот раз ограничиться избранием запрета определенных действий.

Они аргументировали свое ходатайство тем, что следствие по делу окончено, свидетели допрошены, у госпожи Митрошиной нет намерения скрыться или препятствовать судопроизводству. Также защитники отметили, что блогер способствовала расследованию своего уголовного дела, давала показания. Отдельно они отметили, что «Матерь бложья» инициировала уголовное преследование адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, которые похитили у нее порядка 41 млн руб., обещая решить проблемы с законом.

Судья Алексей Криворучко, который председательствует на процессе, доводам защиты не внял и оставил госпожу Митрошину под домашним арестом.

Оперативники МВД задержали Александру Митрошину в сочинском аэропорту 8 марта 2025 года, куда та прилетела из Дубая, где проживала с февраля 2022 года. Как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что госпожа Митрошина как индивидуальный предприниматель с октября 2020 по май 2022 года не заплатила налоги на сумму более 120 млн руб., необоснованно используя упрощенную схему налогообложения. Чтобы не переходить на общую схему уплаты налогов, блогер использовала аффилированные и подконтрольные ей ИП, переводя на их счета деньги и «распыляя» таким образом доходы. Часть незаконно полученных средств, по версии следствия, была впоследствии легализована путем приобретения объектов недвижимости в Москве.

После оглашения обвинительного заключения госпожа Митрошина заявила, что действительно совершала инкриминируемые ей действия, однако при этом не имела преступного умысла. «Я допускаю, что деньги потраченные на приобретение квартиры, могли быть частично получены в результате налоговой оптимизации. Факт приобретения квартиры я не скрывала, оплачивала ее со своих личных счетов, весь процесс с гордостью освещала в социальных сетях»,— сообщила фигурантка.

Ее адвокат Михаил Юсупов отметил, что в обвинении не указано, как госпожа Митрошина скрывала факт приобретения имущества.

После этого судебное заседание было отложено до 13 января, причиной стала неявка свидетелей.

Напомним, в октябре 2025 года Чертановский райсуд столицы отправил под домашний арест петербургского адвоката Алису Волхову и челябинского юриста Ольгу Гольцеву.

Они обвиняются следственным управлением СКР по Южному административному округу Москвы в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в отношении Александры Митрошиной.

По данным СКР, адвокат Волхова получила информацию о том, что ее на тот момент подзащитная Митрошина располагает значительными денежными средствами на банковских счетах. Воспользоваться этими сведениями защитник решила в начале 2024 года, когда у Александры Митрошиной вновь заблокировали часть счетов, на этот раз уже в рамках нового уголовного дела по факту легализации преступно нажитых доходов, пообещав ей за деньги решить проблему.

Ефим Брянцев