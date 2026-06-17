Слухи и сезон отпусков привели к временным перебоям с топливом на Ставрополье

И. о. министра промышленности Ставропольского края Дмитрий Макаркин высказался о ситуации с топливом в регионе. По его словам, хранящихся на нефтебазах объемов достаточно для покрытия нужд края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В видеообращении, опубликованном в соцсетях ведомства, чиновник отметил, что на некоторых автозаправочных станциях наблюдаются краткосрочные локальные перебои с одним или двумя видами горючего. Это, по словам господина Макаркина, вызвано ажиотажным спросом, который спровоцировало распространение неподтвержденной информации среди населения. Дополнительным фактором стал начавшийся сезон отпусков, традиционно увеличивающий потребление топлива.

Официальные ограничения на продажу топлива на территории Ставропольского края не вводились, однако компании могут самостоятельно принимать решения. Так, некоторые АЗС вынуждено ввели ограничения по отпуску бензина на один автомобиль.

«Топливными компаниями принимаются все необходимые меры для обеспечения стабильных поставок в регион. Минпром СК держит вопрос на контроле», — отмечается в сообщении ведомства.

Константин Соловьев